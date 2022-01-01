KLDiscovery Lønninger

KLDiscoverys lønnsområde varierer fra $8,964 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $114,425 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i KLDiscovery . Sist oppdatert: 8/23/2025