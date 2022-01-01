Selskapsoversikt
KLDiscovery
KLDiscovery Lønninger

KLDiscoverys lønnsområde varierer fra $8,964 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $114,425 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i KLDiscovery. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $70K

Full-stack programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$59.7K
IT-teknolog
$9K

Ledelseskonsulent
$101K
Prosjektleder
$114K
Den høyest betalende rollen rapportert hos KLDiscovery er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $114,425. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos KLDiscovery er $70,000.

