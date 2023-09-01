KKCompany Lønninger

KKCompanys lønnsområde varierer fra $36,568 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $83,465 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i KKCompany . Sist oppdatert: 8/23/2025