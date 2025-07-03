Selskapskatalog
Kiya.ai
Kiya.ai Lønninger

Kiya.ais lønn varierer fra $5,844 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $9,888 for en Venturekapitalist på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Kiya.ai. Sist oppdatert: 11/22/2025

Programvareingeniør
Median $5.8K
Venturekapitalist
$9.9K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Kiya.ai er Venturekapitalist at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $9,888. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kiya.ai er $7,866.

