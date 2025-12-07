Selskapskatalog
Keyfactor
Keyfactor Kundeservice Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundeservice totalkompensasjonen in United Kingdom hos Keyfactor varierer fra £128K til £186K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Keyfactors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$197K - $225K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
$172K$197K$225K$250K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Keyfactor?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Keyfactor in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £186,361. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Keyfactor for Kundeservice rollen in United Kingdom er £127,926.

Andre ressurser

