Keurig Dr Pepper Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in United States hos Keurig Dr Pepper varierer fra $169K til $231K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Keurig Dr Peppers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$183K - $217K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$169K$183K$217K$231K
Vanlig Område
Mulig Område

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Keurig Dr Pepper in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $231,150. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Keurig Dr Pepper for Datavitenskap-leder rollen in United States er $168,840.

