Kelso & Company
Kelso & Company Løsningsarkitekt Lønninger

Den gjennomsnittlige Løsningsarkitekt totalkompensasjonen in United States hos Kelso & Company varierer fra $185K til $253K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kelso & Companys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$200K - $238K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$185K$200K$238K$253K
Vanlig Område
Mulig Område

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Kelso & Company in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $253,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kelso & Company for Løsningsarkitekt rollen in United States er $184,800.

Andre ressurser

