Kelso & Company Programvareingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareingeniør totalkompensasjonen in India hos Kelso & Company varierer fra ₹1.2M til ₹1.68M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kelso & Companys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$14.8K - $17.2K
India
Vanlig Område
Mulig Område
$13.7K$14.8K$17.2K$19.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Kelso & Company?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Kelso & Company in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,683,069. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kelso & Company for Programvareingeniør rollen in India er ₹1,202,192.

Andre ressurser

