Kelso & Company
Kelso & Company Ledelsesrådgiver Lønninger

Den gjennomsnittlige Ledelsesrådgiver totalkompensasjonen in United States hos Kelso & Company varierer fra $168K til $230K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kelso & Companys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

$180K - $218K
United States
$168K$180K$218K$230K
Hva er karrierenivåene hos Kelso & Company?

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Ledelsesrådgiver hos Kelso & Company in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $229,680. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kelso & Company for Ledelsesrådgiver rollen in United States er $168,300.

