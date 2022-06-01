Selskapsoversikt
Kelly Services
Kelly Services Lønninger

Kelly Servicess lønnsområde varierer fra $29,371 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $102,485 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Kelly Services. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $97K
Rekrutterer
Median $65K
Driftssjef
$77.6K

Dataanalytiker
$47.8K
Personal
$32.1K
IT-teknolog
$29.4K
Markedsføring
$102K
Tillit og sikkerhet
$87.4K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Kelly Services er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $102,485. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Kelly Services er $71,305.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Kelly Services

