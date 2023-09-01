KCI Technologies Lønninger

KCI Technologiess lønn varierer fra $56,441 i total kompensasjon per år for en Byggingeniør på laveste nivå til $97,594 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos KCI Technologies . Sist oppdatert: 9/15/2025