KCI Technologies Lønninger

KCI Technologiess lønn varierer fra $56,441 i total kompensasjon per år for en Byggingeniør på laveste nivå til $97,594 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos KCI Technologies. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Byggingeniør
$56.4K
Maskiningeniør
$69.7K
MEP-ingeniør
$83.6K

Prosjektleder
$97.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos KCI Technologies er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $97,594. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos KCI Technologies er $76,615.

