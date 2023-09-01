KBTG Lønninger

KBTGs lønnsområde varierer fra $10,841 i total kompensasjon årlig for UX-forsker i nedre ende til $44,087 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i KBTG . Sist oppdatert: 8/19/2025