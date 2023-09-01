Selskapsoversikt
KBTG
KBTG Lønninger

KBTGs lønnsområde varierer fra $10,841 i total kompensasjon årlig for UX-forsker i nedre ende til $44,087 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i KBTG. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $22.1K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
Median $17.4K
Forretningsanalytiker
$24.9K

Markedsføring
$44.1K
Produktsjef
$30.1K
Cybersikkerhetsanalytiker
$32.7K
UX-forsker
$10.8K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na KBTG é Markedsføring at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $44,087. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na KBTG é $24,875.

