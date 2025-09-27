Selskapskatalog
Kavak
Kavak Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Mexico hos Kavak utgjør totalt MX$879K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kavaks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Kavak
Software Engineer
Mexico, DF, Mexico
Totalt per år
MX$879K
Nivå
L3
Grunnlønn
MX$879K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Kavak?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Kavak in Mexico ligger på en årlig totalkompensasjon på MXMX$54,006,667. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kavak for Programvareutvikler rollen in Mexico er MXMX$16,997,159.

