Selskapskatalog
Katapult
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Katapult Lønninger

Katapults lønn varierer fra $44,428 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $214,200 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Katapult. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Dataforskningsleder
$214K
Dataforsker
$197K
Produktdesigner
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programvareutvikler
$44.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Katapult er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $214,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Katapult er $148,255.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Katapult

Relaterte selskaper

  • PayPal
  • Facebook
  • SoFi
  • Tesla
  • Microsoft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser