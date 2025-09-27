Selskapskatalog
Salg-kompensasjon in United States hos Kaseya utgjør totalt $136K per year for Senior Sales. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $80K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kaseyas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 2 flere nivåer
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Kontomanager

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Kaseya in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $160,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kaseya for Salg rollen in United States er $53,000.

