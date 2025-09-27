Selskapskatalog
Kasasa
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Cybersecurity Analyst

  • Alle Cybersecurity Analyst lønninger

Kasasa Cybersecurity Analyst Lønninger

Cybersecurity Analyst-mediankompensasjonspakken hos Kasasa utgjør totalt $130K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kasasas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Kasasa
Cloud Security Engineer
Austin, TX
Totalt per år
$130K
Nivå
-
Grunnlønn
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Kasasa?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Cybersecurity Analyst tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en jobFamilies.Cybersecurity Analyst hos Kasasa ligger på en årlig totalkompensasjon på $130,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kasasa for jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen er $130,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Kasasa

Relaterte selskaper

  • Bankers Healthcare Group
  • National Benefit Services
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser