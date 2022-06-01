Selskapsoversikt
KAR Global
KAR Global Lønninger

KAR Globals lønnsområde varierer fra $73,365 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $225,120 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i KAR Global. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $115K
Produktsjef
Median $96.4K
Dataanalytiker
$101K

IT-teknolog
$73.4K
Produktdesigner
$116K
Programvareingeniørsjef
$225K
Teknisk programsjef
$141K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos KAR Global er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $225,120. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos KAR Global er $115,000.

