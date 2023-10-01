Kaizengaming Lønninger

Kaizengamings lønnsområde varierer fra $16,841 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $66,984 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Kaizengaming . Sist oppdatert: 8/19/2025