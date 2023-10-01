Selskapsoversikt
Kaizengaming
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Kaizengaming Lønninger

Kaizengamings lønnsområde varierer fra $16,841 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $66,984 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Kaizengaming. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $59.9K

Frontend programvareingeniør

Produktdesigner
$16.8K
Cybersikkerhetsanalytiker
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programvareingeniørsjef
$67K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Kaizengaming er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $66,984. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Kaizengaming er $39,343.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Kaizengaming

Relaterte selskaper

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser