JW Player Lønninger

JW Players lønnsområde varierer fra $78,712 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $321,600 for Forretningsutvikling i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i JW Player. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Forretningsutvikling
$322K
Dataanalytiker
$86K
Markedsføring
$84.6K

Produktdesigner
$128K
Produktsjef
$164K
Rekrutterer
$104K
Salg
$271K
Programvareingeniør
$78.7K
Programvareingeniørsjef
$204K
FAQ

The highest paying role reported at JW Player is Forretningsutvikling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JW Player is $128,380.

