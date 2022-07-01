JW Player Lønninger

JW Players lønnsområde varierer fra $78,712 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $321,600 for Forretningsutvikling i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i JW Player . Sist oppdatert: 8/16/2025