Justworks
Justworks Programvareutvikler Lønninger i New York City Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in New York City Area hos Justworks utgjør totalt $193K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Justworkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$193K
Nivå
L5
Grunnlønn
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
År i selskapet
7 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Justworks?

$160K

Siste lønnsrapporter


Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Justworks er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 5% opptjenes i 1st-ÅR (5.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (1.25% månedlig)

  • 40% opptjenes i 3rd-ÅR (3.33% månedlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (3.33% månedlig)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÅR 1

30%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Justworks er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 30% opptjenes i 2nd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedlig)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (2.50% månedlig)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Inkluderte stillinger



Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Justworks in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $222,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Justworks for Programvareutvikler rollen in New York City Area er $185,000.

