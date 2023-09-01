Selskapskatalog
Jumia
Jumia Lønninger

Jumias lønn varierer fra $11,940 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $33,232 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Jumia. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $23.5K
Produktleder
$33.2K
Prosjektleder
$11.9K

Ofte stilte spørsmål

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Jumia คือ Produktleder at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $33,232
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Jumia คือ $23,546

Andre ressurser