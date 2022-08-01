Jumbo Interactive Lønninger

Selskapskatalog
Jumbo Interactives lønn varierer fra $70,794 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $96,938 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Jumbo Interactive. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$78.3K
Produktleder
$90.9K
Programvareutvikler
$70.8K

Programvareutviklingsleder
$96.9K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Jumbo Interactive is Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,938. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jumbo Interactive is $84,621.

