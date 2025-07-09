Selskapskatalog
JSW
JSW Lønninger

JSWs lønn varierer fra $9,738 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $99,500 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos JSW. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Administrativ assistent
$9.7K
Programvareutvikler
$99.5K
Programvareutviklingsleder
$93.4K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos JSW er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $99,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos JSW er $93,419.

