Programvareutvikler-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Johnson & Johnson varierer fra $197K per year for 24 til $265K per year for 30. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $190K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Johnson & Johnsons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
23
$ --
$ --
$ --
$ --
24
$197K
$178K
$5K
$14K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$206K
$179K
$13.2K
$14K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
