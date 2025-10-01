Programvareutvikler-kompensasjon in New York City Area hos Johnson & Johnson varierer fra $81.6K per year for 23 til $116K per year for 24. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $95K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Johnson & Johnsons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
