
Produktleder-mediankompensasjonspakken in New York City Area hos Johnson & Johnson utgjør totalt $250K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Johnson & Johnsons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Johnson & Johnson
Associate Director
Newark, NJ
Totalt per år
$250K
Nivå
31
Grunnlønn
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Johnson & Johnson?

$160K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Johnson & Johnson in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $352,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Johnson & Johnson for Produktleder rollen in New York City Area er $146,000.

