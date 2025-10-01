Selskapskatalog
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Dataforsker Lønninger i New York City Area

Dataforsker-kompensasjon in New York City Area hos Johnson & Johnson varierer fra $92.4K per year for 23 til $232K per year for 30. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $220K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Johnson & Johnsons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Johnson & Johnson?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos Johnson & Johnson in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $270,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Johnson & Johnson for Dataforsker rollen in New York City Area er $220,000.

