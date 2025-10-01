Dataforsker-kompensasjon in New York City Area hos Johnson & Johnson varierer fra $92.4K per year for 23 til $232K per year for 30. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $220K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Johnson & Johnsons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
