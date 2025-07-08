Selskapskatalog
Jockey Lønninger

Jockeys lønn varierer fra $89,550 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $100,500 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Jockey. Sist oppdatert: 11/26/2025

Markedsføringsoperasjoner
$89.6K
Programvareingeniør
$101K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Jockey er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $100,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Jockey er $95,025.

