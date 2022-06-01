Selskapskatalog
Jockey International
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Jockey International Lønninger

Jockey Internationals lønn varierer fra $54,725 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $59,496 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Jockey International. Sist oppdatert: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dataanalytiker
$59.5K
Programvareingeniør
$54.7K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Jockey International er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $59,496. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Jockey International er $57,111.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Jockey International

Relaterte selskaper

  • DoorDash
  • Coinbase
  • Dropbox
  • SoFi
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jockey-international/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.