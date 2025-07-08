Selskapskatalog
Jocata Financial Advisory And Technology
Jocata Financial Advisory And Technology Lønninger

Jocata Financial Advisory And Technologys medianlønn er $7,646 for en Dataanalytiker . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Jocata Financial Advisory And Technology. Sist oppdatert: 11/26/2025

Dataanalytiker
$7.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Jocata Financial Advisory And Technology er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $7,646. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Jocata Financial Advisory And Technology er $7,646.

