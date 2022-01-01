Selskapskatalog
Joby Aviation
Joby Aviation Lønninger

Joby Aviations lønn varierer fra $109,450 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $308,450 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Joby Aviation. Sist oppdatert: 11/26/2025

Programvareingeniør
Median $175K

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Maskiningeniør
Median $175K
Maskinvareingeniør
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Luftfartsingeniør
$298K
Datavitenskaper
$220K
Elektrisk ingeniør
$127K
Markedsføring
$255K
Lege
$131K
Produktdesigner
$199K
Programleder
$308K
Rekrutterer
$109K
Cybersikkerhetsanalytiker
$109K
Teknisk programleder
$152K
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Joby Aviation er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $308,450. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Joby Aviation er $175,000.

Andre ressurser

