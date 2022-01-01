Jacobs Lønninger

Selskapsoversikt
Jacobss lønnsområde varierer fra $44,786 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $194,000 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Jacobs. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-stack programvareingeniør

Sivilingeniør
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Transportingeniør

Konstruksjonsingeniør

Maskinteknisk ingeniør
L1 $69.4K
L3 $108K

Prosjektleder
L3 $143K
L5 $194K
Dataanalytiker
Median $148K
Romfartsingeniør
Median $108K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $80K
Regnskapsfører
$133K
Forretningsanalytiker
$69.7K
Forretningsutvikling
$85.2K
Kjemiteknisk ingeniør
$84.6K
Elektroingeniør
$60.2K
Geologisk ingeniør
$70.6K
Maskinvareingeniør
$137K
IT-teknolog
$70.4K
Ledelseskonsulent
$124K
MEP-ingeniør
$129K
Produktsjef
$98.5K
Programsjef
$146K
Salg
$44.8K
Programvareingeniørsjef
$176K
Løsningsarkitekt
$184K

Dataarkitekt

FAQ

The highest paying role reported at Jacobs is Prosjektleder at the L5 level with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jacobs is $104,834.

