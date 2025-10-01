Selskapskatalog
iwoca Programvareutvikler Lønninger i Greater London Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater London Area hos iwoca utgjør totalt £84.6K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for iwocas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
iwoca
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£84.6K
Nivå
-
Grunnlønn
£84.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos iwoca?

£121K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at iwoca in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £89,633. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at iwoca for the Programvareutvikler role in Greater London Area is £66,445.

