Iron Systems
Iron Systems Lønninger

Iron Systemss lønn varierer fra $12,240 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $111,440 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Iron Systems. Sist oppdatert: 11/22/2025

Programvareingeniør
$12.2K
Teknisk programleder
$111K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Iron Systems er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $111,440. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Iron Systems er $61,840.

Andre ressurser

