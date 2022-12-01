Selskapsoversikt
Investec
Investec Lønninger

Investecs lønnsområde varierer fra $21,164 i total kompensasjon årlig for Investeringsbankmann i nedre ende til $158,746 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Investec. Sist oppdatert: 8/13/2025

$160K

Dataanalytiker
$72.4K
Dataanalytiker
$92.4K
Investeringsbankmann
$21.2K

Markedsføring
$125K
Produktdesigner
$65.2K
Prosjektleder
$42.2K
Programvareingeniør
$81K
Programvareingeniørsjef
$159K
Løsningsarkitekt
$53.8K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Investec er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $158,746. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Investec er $72,417.

Andre ressurser