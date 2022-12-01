Investec Lønninger

Investecs lønnsområde varierer fra $21,164 i total kompensasjon årlig for Investeringsbankmann i nedre ende til $158,746 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Investec . Sist oppdatert: 8/13/2025