Intuit Frontend Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Frontend Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Intuit varierer fra ₹5.11M per year til ₹12.05M. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹7.55M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intuits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer 1
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 4 flere nivåer
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Frontend Programvareutvikler hos Intuit in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹12,047,489. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intuit for Frontend Programvareutvikler rollen in Greater Bengaluru er ₹7,104,749.

