Backend Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Intuit varierer fra $186K per year for Software Engineer 2 til $244K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $278K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intuits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$186K
$139K
$33.3K
$13.7K
Senior Software Engineer
$244K
$168K
$55K
$20.6K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)