Intuit
Intuit UX-designer Lønninger i Israel

UX-designer-mediankompensasjonspakken in Israel hos Intuit utgjør totalt ₪620K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intuits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Median Pakke
Intuit
Product Designer
Totalt per år
₪620K
Nivå
Staff Product Designer
Grunnlønn
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonus
₪64.4K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
13 År
Hva er karrierenivåene hos Intuit?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-designer hos Intuit in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪765,793. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intuit for UX-designer rollen in Israel er ₪534,745.

