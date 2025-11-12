Selskapskatalog
Intuit Produktmarkedsføringsleder Lønninger i United States

Produktmarkedsføringsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Intuit utgjør totalt $186K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intuits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
Intuit
Product Marketing Manager
San Diego, CA
Totalt per år
$186K
Nivå
M1
Grunnlønn
$133K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$13K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Intuit?
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktmarkedsføringsleder hos Intuit in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $229,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intuit for Produktmarkedsføringsleder rollen in United States er $169,000.

