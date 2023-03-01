Intesa Sanpaolo Lønninger

Selskapsoversikt
Intesa Sanpaolos lønnsområde varierer fra $15,558 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $93,254 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Intesa Sanpaolo. Sist oppdatert: 8/13/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $47.7K

Backend programvareingeniør

Finansanalytiker
$15.6K
Personal
$81.1K

Prosjektleder
$85.7K
Cybersikkerhetsanalytiker
$80.1K
Løsningsarkitekt
$93.3K
Teknisk forfatter
$39.8K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Intesa Sanpaolo er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $93,254. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Intesa Sanpaolo er $80,056.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Intesa Sanpaolo

