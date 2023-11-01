Selskapskatalog
International SOS
International SOS Lønninger

International SOSs lønn varierer fra $70,614 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $150,000 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos International SOS. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Salg
Median $150K
Dataforsker
$70.6K
Informasjonsteknolog (IT)
$94.1K

Programleder
$74.6K
Prosjektleder
$127K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos International SOS er Salg med en årlig totalkompensasjon på $150,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos International SOS er $94,063.

