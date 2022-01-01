Interactive Brokers Lønninger

Selskapskatalog
Interactive Brokerss lønn varierer fra $11,558 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $400,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Interactive Brokers. Sist oppdatert: 11/25/2025

Programvareingeniør
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Cybersikkerhetsanalytiker
Median $280K
Programvareutviklingsleder
Median $400K

Forretningsoperasjoner
$109K
Dataanalytiker
$116K
Datavitenskaper
$132K
Personalavdeling
$85.4K
Informasjonsteknolog (IT)
$11.6K
Juridisk
$106K
Markedsføring
$106K
Produktdesigner
$174K
Produktleder
$99.5K
Prosjektleder
$189K
Opptjeningsplan

10%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

15%

ÅR 5

15%

ÅR 6

15%

ÅR 7

Aksjetype
RSU

Hos Interactive Brokers er RSUs underlagt en 7-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 5th-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 6th-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 7th-ÅR (15.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Interactive Brokers er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $400,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Interactive Brokers er $160,026.

