Interac
Interac Lønninger

Interacs lønnsområde varierer fra $54,953 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $100,269 for Cybersikkerhetsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Interac. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $87.1K
Produktsjef
Median $60K
Dataanalytiker
$65.4K

IT-teknolog
$55K
Programsjef
$81.1K
Cybersikkerhetsanalytiker
$100K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Interac er Cybersikkerhetsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $100,269. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Interac er $73,280.

