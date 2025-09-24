Selskapskatalog
Intelliswift Software
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Intelliswift Software Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Intelliswift Software utgjør totalt ₹495K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intelliswift Softwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹495K
Nivå
Associate Software Engineer
Grunnlønn
₹485K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹10.2K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Intelliswift Software?

₹13.98M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.62M+ (noen ganger ₹26.21M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Intelliswift Software in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,696,658. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intelliswift Software for Programvareutvikler rollen in India er ₹484,669.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Intelliswift Software

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Lyft
  • Apple
  • Google
  • Dropbox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser