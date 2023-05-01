Selskapskatalog
IntelliBoard
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

IntelliBoard Lønninger

IntelliBoards lønn varierer fra $39,800 i total kompensasjon per år for en Salgsingeniør på laveste nivå til $45,900 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos IntelliBoard. Sist oppdatert: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Salgsingeniør
$39.8K
Løsningsarkitekt
$45.9K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos IntelliBoard er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $45,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos IntelliBoard er $42,850.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for IntelliBoard

Relaterte selskaper

  • Lyft
  • Uber
  • Facebook
  • SoFi
  • Spotify
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intelliboard/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.