Selskapskatalog
Intellect Design Arena
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Intellect Design Arena Lønninger

Intellect Design Arenas lønn varierer fra $8,476 i total kompensasjon per år for en Teknisk forfatter på laveste nivå til $38,311 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Intellect Design Arena. Sist oppdatert: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $9.2K
Datavitenskaper
Median $38.3K
Markedsføring
$20.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Produktleder
$36.1K
Teknisk forfatter
$8.5K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Intellect Design Arena er Datavitenskaper med en årlig totalkompensasjon på $38,311. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intellect Design Arena er $20,422.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Intellect Design Arena

Relaterte selskaper

  • Snap
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Intuit
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellect-design-arena/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.