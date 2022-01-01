Selskapsoversikt
Integral Ad Science
Integral Ad Science Lønninger

Integral Ad Sciences lønnsområde varierer fra $105,525 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $320,390 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Integral Ad Science. Sist oppdatert: 8/10/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $175K

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $165K
IT-teknolog
$320K

Salg
$106K
Programvareingeniørsjef
$269K
Løsningsarkitekt
$159K
Teknisk programsjef
$131K
UX-forsker
$109K
Andre ressurser