Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Lønninger

Insurance Corporation of British Columbias lønn varierer fra $20,732 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $100,500 for en Forretningsanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Insurance Corporation of British Columbia. Sist oppdatert: 10/21/2025

Programvareutvikler
Median $58.4K
Forretningsoperasjoner
$43.9K
Forretningsanalytiker
$101K

Tekstforfatter
$56K
Dataforsker
$80.8K
Finansanalytiker
$20.7K
Produktleder
$101K
Risikokapitalist
$23.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Insurance Corporation of British Columbia er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $100,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Insurance Corporation of British Columbia er $57,189.

