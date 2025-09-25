Selskapskatalog
Instacart
Instacart Markedsføringsoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføringsoperasjoner totalkompensasjonen in United States hos Instacart varierer fra $165K til $235K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Instacarts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$189K - $221K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$165K$189K$221K$235K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (50.00% årlig)

  • 50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



