Instacart
  • Lønninger
  • Dataforskningsleder

  • Alle Dataforskningsleder lønninger

Instacart Dataforskningsleder Lønninger

Dataforskningsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Instacart utgjør totalt $565K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Instacarts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
$565K
Nivå
L7
Grunnlønn
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Instacart?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (50.00% årlig)

  • 50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforskningsleder hos Instacart in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $1,205,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Instacart for Dataforskningsleder rollen in United States er $380,000.

Andre ressurser