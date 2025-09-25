Forretningsutvikling-kompensasjon in United States hos Instacart utgjør totalt $201K per year for L6. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Instacarts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025
Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.
Opptjeningsplan
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aksjetype
RSU
Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Aksjetype
RSU
Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:
50% opptjenes i 1st-ÅR (50.00% årlig)
50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
Ofte stilte spørsmål
Hva er høyeste Forretningsutvikling lønn hos Instacart in United States?
Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Instacart in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $285,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Hvor mye får Instacart Forretningsutvikling ansatte betalt in United States?
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Instacart for Forretningsutvikling rollen in United States er $196,800.