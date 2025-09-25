Selskapskatalog
Instacart
  • Lønninger
  • Forretningsutvikling

  • Alle Forretningsutvikling lønninger

Instacart Forretningsutvikling Lønninger

Forretningsutvikling-kompensasjon in United States hos Instacart utgjør totalt $201K per year for L6. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Instacarts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$223K - $259K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$197K$223K$259K$286K
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$201K
$146K
$55K
$0
$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (50.00% årlig)

  • 50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Instacart in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $285,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Instacart for Forretningsutvikling rollen in United States er $196,800.

